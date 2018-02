Salon du chocolat,sfilano abiti Comaschi

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Al Salon du Chcolat sfilano gli abiti di cioccolato di Davide Comaschi, vincitore dei World Chocolate MastersTM 2013 e direttore del Chocolate AcademyTM Center Milano. Lo stilista chocolatier ha realizzato in collaborazione con Cristina Bonacina un abito in cioccolato chiamato "Mi amo, non o mi amo… questo è il problema?". L'abito della sfilata "ha una connotazione preraffaellita, rielaborata secondo un'eleganza semplice e sobria che preferisce dare risalto a pochi, studiati dettagli, come un grande fiore di cioccolato posizionato all'altezza della spalla destra come decorazione della spallina, o la cintura ricoperta da petali e corolle - spiega -. Ogni sfumatura di quest'abito esprime femminilità. Linee romantiche, tagli e lavorazioni sartoriali, realizzato con un tessuto in tulle di seta lavorato, tutto rigorosamente made in Italy".

(ANSA).