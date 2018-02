Carabiniere morto, aperta camera ardente

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Si è aperta, a Milano, la camera ardente per le esequie dell'appuntato dei carabinieri Andrea Vizzi, 33 anni, morto lunedì pomeriggio durante una esercitazione in caserma.

La bara del militare, accolta da un picchetto d'onore e da tanti carabinieri visibilmente commossi, è giunta poco dopo le 15 alla caserma Ugolini, in via Moscova, sede del Comando provinciale di Milano.

Il cappellano militare, don Fabio Locatelli, ha tenuto un momento di preghiera alla presenza del prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, del Comandante interregionale Pastrengo, generale di corpo d'armata Riccardo Amato, e di autorità militari e civili. La camera ardente sarà aperta fino alle 18, poi il feretro partirà alla volta di Corigliano d'Otranto, dove verrà tumulato.