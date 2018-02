Boldrini visita 'Camper ascolto donne'

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - La presidente della Camera, Laura Boldrini, ha visitato oggi a Milano, il 'Camper dell'ascolto per le donne', per l'occasione parcheggiato nel giardino dell' Umanitaria, e ha tenuto una breve conferenza sull'autostima al femminile. La terza carica dello Stato è stata invitata dalla 'Fondazione donna' e dalla sua rappresentante, la professoressa Maria Rita Gismondo.

Proprio sull'argomento la docente ha organizzato un corso. Le due cose, il camper e l'autostima - è stato sottolineato - si legano: proprio dall'esperienza del camper, ascoltando le donne in punti diversi della metropoli, è emerso che ciò che maggiormente manca alle vittime di violenza è appunto l' autostima. "L'autostima è fondamentale per le donne fin da bambine. Senza tutto è più difficile - ha osservato Laura Boldrini -. Non facciamoci sminuire".