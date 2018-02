Auto in fiamme su A8, salvi occupanti

(ANSA) - VARESE, 16 FEB - Due automobilisti sono stati salvati dai carabinieri di Saronno sull'autostrada A8, tra i comuni di Rescaldina (Milano) e Castellanza (Varese). Le loro auto si sono scontrate, finendo contro il guardrail, per cause che sono in corso di accertamento; i militari dell'Arma li hanno estratti dalle lamiere prima che i due mezzi si incendiassero.

Trasportati in ospedale a scopo precauzionale, entrambi non hanno riportato ferite gravi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti del caso.