Treno deragliato, iniziati lavori binari

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Sono iniziati oggi i lavori per ripristinare i binari nei tre chilometri di ferrovia all'altezza di Pioltello (Milano) dove un treno è deragliato lo scorso 25 gennaio. I lavori - in cui saranno impegnate circa 200 persone fra ingegneri, tecnici e operai di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici - saranno continui, 24 ore su 24. La conclusione degli interventi, con il ripristino dell'intera offerta di servizi di trasporto - spiega Rfi - è al momento prevista per giovedì 1 marzo, tra due settimane.