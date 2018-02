Sfilata in bici alla fashion week Milano

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Una sfilata in bicicletta per le vie di Milano, per tutta la durata di Milano Moda Donna, dal 20 al 26 febbraio. L'idea è di Ludovica Diligu, designer milanese di stanza a Berlino, creatrice del marchio di moda LABO.ART, che ha deciso di portare in giro per Milano, nei punti della città dove si svolgono le sfilate, una cartella colori mobile.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Taurus, lo storico marchio del pedale, che per l'occasione ha realizzato sette esemplari nei colori della collezione. La bicicletta scelta è la Contropedale Taurus, un telaio in acciaio classico con le forme che ricordano i modelli del primo 1900.

Il progetto si declinerà in una sfilata-performance all'insegna del colore: 2 uomini e 5 donne vestiti in giacca di velluto e pantaloni, in sella ad altrettante biciclette. Abiti, calze e biciclette saranno coordinati nella stessa sfumatura di colore: verde muschio, arancio zucca, grigio piombo, blu Navy, winter white e azzurro petrolio verdato.