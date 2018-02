Rave party nel Milanese, 60 denunciati

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - I carabinieri di San Donato Milanese (Milano) hanno denunciato 60 giovani per invasione di terreni e edifici, danneggiamento e imbrattamento, dopo averli individuati fra i partecipanti a un rave party che si è tenuto il 26 novembre scorso a San Donato.

I denunciati, tutti maggiorenni e alcuni con precedenti, e che arrivavano da diverse zone d'Italia, si erano ritrovati in via Buozzi, all'interno di una fabbrica dismessa. Sono stati identificati tramite filmati e dalle targhe delle auto che erano parcheggiate.