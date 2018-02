Comune Milano pagherà funerale Jessica

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Il Comune di Milano si farà carico del funerale di Jessica Valentina Faoro, la 19enne uccisa lo scorso 7 febbraio in via Brioschi. Palazzo Marino lo ha sottolineato in un comunicato in cui ringrazia "don Gino Rigoldi per essersi offerto di celebrare i funerali".

Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile milanese Cesare Beccaria che nella Comunità Nuova, da lui presieduta, aveva accolto la ragazza, si era detto pronto anche a pagare i funerali. "Ringraziando tantissimo Don Gino, ancora una volta esemplare - sottolineato su Facebook l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino -, ribadiamo quanto deciso.

Saremo noi tutti, il Comune di Milano, a farci carico dei costi dei funerali. E confermiamo - aggiunge - la nostra volontà di costituzione del Comune come parte civile. La storia di Jessica non parla solo di un terrificante carnefice e di una giovane vita spezzata ma di tanti tentativi fatti per aiutarla che sono andati a vuoto". "Tentativi - conclude - su cui dobbiamo interrogarci".