Casinò Campione, protesta contro esuberi

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - I dipendenti del Casinò di Campione d'Italia, enclave della provincia di Como in territorio svizzero, hanno proclamato lo stato di agitazione contro i 156 licenziamenti annunciati su un totale di 492 lavoratori in servizio a tempo pieno. Lo annunciano i sindacati che hanno convocato per domani un'assemblea in quanto "l'azienda ha deciso di forzare il tavolo negoziale - scrivono - avviando una procedura di mobilità".