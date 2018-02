Appello nazionale Comitato Antifascista

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Saranno centinaia le persone che da Milano partiranno verso Roma, il 24 febbraio, chiamate a raccolta dal Comitato Permanente Antifascista per la Difesa dell'Ordine Repubblicano per la manifestazione "Mai più fascismi, mai piú razzismi". Il Comitato fa suoßl'appello nazionale promosso da 23 organizzazioni, tra associazioni e partiti, "Mai più fascismi" predisposto per "contrastare la sempre più preoccupante deriva razzista, antisemita e xenofoba che sta investendo anche il nostro Paese". Roberto Cenati, presidente del Comitato, ha spiegato che all'appello ha dato la propria adesione anche l'Unione delle Comunità ebraiche che non potrà partecipare alla manifestazione in quanto si svolge nel primo pomeriggio di sabato. L'intenzione è quella di sollecitare lo Stato a dimostrare di essere "realmente antifascista" a fronte "della pericolosa deriva xenofoba e fascista" a cui "si sta assistendo negli ultimi tempi". Per Cenati, "le leggi esistono, basta applicarle". (ANSA).