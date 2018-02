Tempo di Libri, ecco la 2/a edizione

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Cinque giorni dedicati ai libri e alla lettura con 900 autori coinvolti, da Dacia Maraini a John Grisham, in Italia per l'occasione. Dall'8 al 12 marzo torna a Milano Tempo di Libri, fiera internazionale dell'editoria che si tiene a Fieramilanocity.

"Sarà un'edizione inclusiva, leggera allegra e varia", spiega Andrea Kerbaker, direttore dell'evento promosso da Aie, Associazione italiana editori, e Fiera Milano, in cui ci sarà una grande presenza delle scuole.

Ogni giorno sarà dedicata a un tema: l'8 marzo non poteva che essere quello delle donne, seguirà quello della ribellione, di Milano, dell'immagine e del mondo digitale. Tempo di Libri celebra il piacere della lettura in un momento in cui le vendite crescono del 5 per cento, secondo dati Istat e Aie illustrati nella conferenza stampa di presentazione, e la crisi sembra in via di superamento.

"Gli italiani che leggono sono più del 60 per cento - commenta Ricardo Franco Levi, presidente di Aie - ma non siamo ancora ai livelli di altri Paesi".