Mipel chiude, +5% buyer dal mondo

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 14 FEB - Tutto esaurito per quanto riguarda gli espositori e un aumento superiore al 5 per cento dei buyer italiani e stranieri, in particolare da Cina (+6,8%), Federazione Russa (+26,1%), India, Indonesia, Giappone (+13,6%) e Corea Del Sud (+7,8%). Sono i numeri dell'edizione 113 di Mipel, rassegna internazionale delle borse e accessori che si è conclusa alla fiera di Milano a Rho.

Per quanto riguarda l'Europa, sono in calo le presenze di visitatori provenienti da Francia, Portogallo e Regno Unito (probabilmente a causa dei primi effetti della Brexit), mentre crescono i buyer di Germania e Austria.

"I risultati raggiunti - commenta Riccardo Braccialini, presidente Aimpes e neopresidente Mipel - sono frutto del lavoro delle consolidate collaborazioni con Camera della Moda Italiana e Camera Italiana Buyer Moda, nonché del supporto delle istituzioni".

La prossima edizione di Mipel si svolgerà dal 16 al 19 settembre a Fieramilano-Rho in concomitanza con Micam e Milano Fashion Week.