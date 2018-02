Libri,business etico e relazioni dirette

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - In un momento in cui la maggior parte dei contatti tra le persone sono social, via Facebook o mail, si dovrebbero riscoprire il valore, i benefici e l'importanza delle relazioni dirette, come un tranquillo dialogo guardandosi in faccia. Una svolta che nella vita degli affari può portare all'obiettivo di creare un business etico. Si intitola 'Il valore della relazione' l'ultimo libro di Graziella Moschino, imprenditrice e vicepresidente dell'Unitalsi Lombardia, l'Unione Nazionale Italiana Trasporti Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali. "Forse proprio come volontaria ho capito quanto sia importante questo valore - ha detto l'autrice - Un ambito, quello del volontariato, dove non si fa qualcosa per avere qualcosa in cambio". "Siamo giunti ad un tale livello di rapporti e di comunicazione che in realtà portano solo ad un profondo senso di solitudine - ha detto Monsignor Roberto Busti, assistente ecclesiastico dell'Unitalsi - Per avere una vera relazione bisogna prima togliersi la maschera".