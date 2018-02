Inter: Skriniar, Giampaolo un maestro

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Giampaolo, il maestro. Spalletti, l'allenatore che gioca per i primi posti. Milan Skriniar, difensore dell'Inter, si racconta a Inter Tv e racconta il rapporto che lo lega agli allenatori avuti alla Sampdoria e ora in nerazzurro. ''Spalletti - spiega - mi ha dato subito fiducia, fin dal primo allenamento. Anche gli altri allenatore dello staff tecnico lo hanno fatto. E' stato importantissimo per me.

Differenze con Giampaolo? Spalletti ha allenato più squadre e ha sempre giocato in Champions o per i primi posti in classifica.

Giampaolo invece può ancora crescere, gli voglio bene e mi ha aiutato tantissimo. Mi ha insegnato il calcio italiano, è stato il mio maestro. Con Montella non giocavo tanto''. Ora che Skriniar veste la maglia dell'Inter, l'obiettivo è tornare in Champions: ''Ci dobbiamo andare, perché siamo l'Inter. Spero che quest'anno ce la faremo''.