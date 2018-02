Delirio experience per 20 anni Meganoidi

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - 'Delirio Experience', in uscita il 16 febbraio, è il sesto album dei Meganoidi. Concepito e scritto da Luca Guercio (chitarrista e trombettista della band) e Davide Di Muzio (voce) tra marzo e luglio 2017, il lavoro è anche quello che riporta in scena la band nell'anno del ventennale di carriera. Il 16 febbraio, a Genova, la band comincerà anche un nuovo tour nei club che farà tappa anche a Milano (24 febbraio, Alcatraz), oltre che a Roma (10 marzo, Largo Venue). "Io e Davide - ha raccontato Luca Guercio - abbiamo scritto i testi su brani che avevo già composto. Nell'anno del nostro ventennale è avvenuto, tutto è venuto in modo assolutamente naturale e fluido, come sempre".