Uomo morto travolto da treno in Brianza

(ANSA) - MONZA, 13 FEB - Un uomo è deceduto dopo essere stato investito da un treno, stamani alle 10.30, lungo i binari all'altezza di via Stazione, a Desio, in Brianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Desio e i soccorritori del 118. Le indagini sono in corso a cura della Polfer.