U2, quarta data a Milano il 16 ottobre

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Saranno quattro gli show che gli U2 eseguiranno dal vivo il prossimo ottobre a Milano per il loro 'Experience + Innocence tour'. Dopo i sold out già registrati '11 e 12 ottobre e dopo l'apertura di una terza data il 15 ottobre, la band al Mediolanum Forum di Assago (Milano) ha aggiunto un'ulteriore data il 16 ottobre. Reduci dal tour evento negli stadi dello scorso anno per il trentennale di 'The Joshua Tree', Bono, The Edge, Larry Mullen e Adam Clayton riprendono il discorso aperto nel precedente 'Innocence + Experience tour' del 2015, a compimento del duplice progetto discografico degli album 'Songs of Innocence' (2014) e 'Songs of Experience' (2017). I biglietti per la quarta e ultima data milanese, unica tappa italiana della tournée, saranno disponibili in vendita generale da venerdì 16 febbraio su Ticketmaster, Ticketone e nei punti vendita.