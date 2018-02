Sicurezza: Siulp Milano, rivedere teoria 'percezione'

"Rivedere la concezione della cosiddetta 'percezione della sicurezza' in funzione di una sicurezza più concreta che passa attraverso il ruolo centrale delle forze di polizia, delle loro risorse, della loro organizzazione e dislocazione sul territorio". È quanto emerso nella giornata di apertura del Congresso provinciale del Siulp, il sindacato della Polizia di Stato più rappresentativo per numero di iscritti, alla presenza di esponenti politici di centrodestra e centrosinistra, del prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, e del questore, Marcello Cardona. E tra le proposte del segretario provinciale, Mauro Guaetta anche "la valorizzazione del 112 Nue con la presenza nella sala operativa non solo di operatori 'laici' ma di appartenenti alle forze dell'ordine". L'apertura dei lavori è stata l'occasione anche per una riflessione sul ruolo dei media e del fondamentale rapporto con le forze dell'ordine nel concorrere a una fattiva democrazia; e di come i dati sulla criminalità e le affermazioni delle istituzioni devolute all'ordine e alla sicurezza pubbliche influenzino la visione della sicurezza dei cittadini. "In una metropoli come Milano, sede dei principali media - ha osservato Fabrizio Cassinelli del Gruppo cronisti-Unci della Lombardia - è incredibile che le violenze sessuali vengano comunicate quasi esclusivamente in occasione della cattura dei responsabili, mentre le altre, la maggior parte, vengano sottaciute, con evidente detrimento del ruolo di prevenzione delle forze dell'ordine e dell'allarme sociale".