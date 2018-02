Sala invita salvatori del bimbo caduto in metro

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, attraverso i social sta cercando il ragazzo che ha soccorso il bambino caduto sui binari della metropolitana, alla stazione di Repubblica per ringraziarlo. "Oggi - ha scritto su Facebook - tutti abbiamo potuto ammirare quello che si può definire un gesto coraggioso. Grazie alla tua prontezza e a quella della agente della stazione M3 Repubblica, che ha fermato la circolazione dei treni, è stato salvato un bambino".

"Purtroppo non abbiamo nessun riferimento. Pertanto - ha aggiunto - spero che attraverso i social riuscirai a metterti in contatto con me perché vorrei invitare entrambi a Palazzo Marino e ringraziarvi di persona a nome di tutta la città di Milano".