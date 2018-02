Ricompensa per trovare seviziatori cane

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI), 13 FEB - Un cane è stato impiccato a un albero in contrada Erbe bianche a Campobello di Mazara. Tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook ne dà notizia l'associazione "A...Fido" che se ne prendeva cura e che "offre una ricompensa in denaro a chi saprà fornire prove per individuare i colpevoli". Il post si è presto diffuso sui social. Il cane, un randagio Spinone definito "di una bontà unica" e che un'associazione di Bergamo lo scorso anno aveva provveduto a fare curare e sterilizzare, è stato anche picchiato e torturato.