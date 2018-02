Moda, a Mipel i 4 trend per le borse

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Sono essenzialmente 4 i trend emersi dalla presentazione delle nuove collezioni di borse e accessori, a Mipel, rassegna internazionale di settore in corso fino a domani alla fiera di Milano a Rho. Si tratta di orientarsi a seconda di necessità e occasioni su Collecting Art, Borse uniche, dai volumi importanti, realizzate con materiali nobili, finiture eleganti e dettagli moderni. Magical propone invece forme moderne e vintage, borse da sera portate di giorno, l'abbinamento di materiali inusuali, stampe romantiche e divertenti, dal carattere forte ed estroverso. Per la sera microbustine in pellami effetto vernice. E' stato battezzato Neutro lo stile urbano che unisce athletic style e leisure. Sono borse di grande funzionalità con manici a spalla e cross body e dall'uso di materiali double. Infine c'è Aristo-craft, borse per viaggio che scandiscono la vita moderna da globetrotter: borse leggere, multitasche, shopper funzionali. Colori caldi ed autunnali: marroni, deep orange, marmo, accenni lime e salmone.