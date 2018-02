Inter, Miranda stop 10/15 giorni

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Miranda si ferma, probabilmente per 10/15 di giorni: il difensore dell'Inter salta la partita contro il Genoa ed è in forse per quella successiva, contro il Benevento. I tempi di recupero dell'infortunio patito durante la gara con il Bologna si definiranno meglio nei prossimi giorni.

Sono arrivati gli esiti degli esami strumentali svolti questa mattina all'istituto Humanitas di Rozzano diffusi dall'Inter. Al giocatore è stata riscontrata una ''elongazione degli adduttori della coscia sinistra''. Un infortunio che, stando agli esiti, sembra analogo a quello riportato da Mauro Icardi durante una sessione di allenamento il 31 gennaio scorso.