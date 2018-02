Il meglio del cacao al Salon du Chocolat

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Dalla fava di cacao alle praline, passando per cremini, tavolette, torte e pasticcini fino ai cocktail e i vermouth. È il Salon du Chocolat - al MiCo di Milano dal 15 al 18 febbraio - che proporrà una selezione dei migliori cioccolati del mondo, nei giorni del Carnevale Ambrosiano. Quattro giorni di degustazioni, assaggi e più di 50 show cooking proposti da oltre 80 produttori che partecipano alla manifestazione. Tra gli assaggi più originali e insoliti - oltre ai dolci e agli accostamenti più classici - cremini al sale e olio extra vergine, praline all'aceto balsamico, alle ortiche e perfino insetti ricoperti di cioccolato.

Alessandro Borghese accenderà 'i fuochi' sul palco degli show cooking, insieme a Davide Comaschi, World Chocolate Master; non potevano mancare, tra i tanti cioccolatieri e pastry chef italiani e internazionali, anche il maestro della pasticceria, Iginio Massari, e il campione del mondo Luigi Biasetto. Per questa terza edizione della kermesse si aspettano circa 40mila visitatori.