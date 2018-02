Giochi: Fontana in lacrime, tricolore sulle spalle

(ANSA) - GANGNEUNG (COREA DEL SUD), 13 FEB - Tricolore sulle spalle e lacrime per Arianna Fontana dopo l'oro nella 500 m..

L'azzurra ha condotto i 500 metri sempre in testa, battendo in casa la coreana Minjeong Choi, finita con lei al fotofinish e poi squalificata. Argento all'olandese Yara van Kerkhof, bronzo alla canadese Kim Boutin. Fuori dal podio la britannica Elise Christie. (ANSA).