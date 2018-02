Fashion shopping, Milano prima in Europa

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Via Montenapoleone, la via milanese dello shopping di lusso, è al primo posto in Europa per gli acquisti relativi al fashion. Nella via, al centro del quadrilatero della moda milanese, si registra anche lo scontrino medio più alto, di 1.809 euro interamente dedicati agli acquisti del settore moda. Il dato emerge da una ricerca di Global Blue Italia, società internazionale di servizi di tax free, effettuata nel periodo dicembre 2016-novembre 2017 e presentata in una conferenza stampa. A Milano seguono, come scontrino medio nelle spese del fashion, Parigi con Avenue Montaigne, dove sono stati spesi mediamente 1.729 euro, e Madrid con 1.602 euro registrati in Calle de Ortega y Gasset. Il distretto dello shopping di via Montenapoleone "è diventato il luxury mall a cielo aperto più ambito al mondo, copiato da molti operatori stranieri - ha dichiarato Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District - Qui in poche centinaia di metri si trova tutto, dai negozi, ai musei, ai ristoranti, agli hotel".