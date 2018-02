Dj Fabo: domani decisione su Cappato

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Arriverà domani la decisione della Corte d'Assise di Milano nel processo a carico dell'esponente dei Radicali e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, imputato per aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, noto come dj Fabo, avvenuta in una clinica svizzera col suicidio assistito il 27 febbraio dello scorso anno. Tre i possibili verdetti: una sentenza di assoluzione, come ha chiesto la stessa Procura, oppure una condanna o la trasmissione degli atti alla Consulta per valutare la legittimità costituzionale del reato contestato.

Per il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni i pm avevano già chiesto l'archiviazione, ma fu il gip Luigi Gargiulo a disporre l'imputazione coatta spiegando che Cappato avrebbe addirittura "rafforzato" il proposito di suicidio di Antoniani, diventato cieco e paralizzato dopo un incidente stradale.