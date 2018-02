Brembo, al via nuova "Carbon factory"

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il presidente di Brembo Alberto Bombassei ha posto oggi a Curno la prima pietra della nuova "Carbon Factory", fiore all'occhiello dell'Azienda per la lavorazione di materiali in fibra di carbonio. Il nuovo edificio nasce con l'obiettivo di unificare progressivamente in un unico sito produttivo l'intero processo di sviluppo, lavorazione e produzione di manufatti grezzi per la realizzazione di dischi e pastiglie in carbonio utilizzati nel mondo delle competizioni.

Il nuovo edificio occuperà una superficie di circa 7.000 metri quadrati e 10.000 mq destinati alle aree verdi, parcheggi e aree di logistica e stoccaggio. Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2018, mentre le attività produttive sono previste a regime entro la fine del 2019. Nella "Carbon Factory" Brembo produrrà dischi e pastiglie semi-lavorati in carbonio-carbonio destinati ad equipaggiare le vetture e le moto dei team che competono in tutte le principali discipline motoristiche, a cominciare dalla F1 e dalla MotoGP.(ANSA).