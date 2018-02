Basket: ct chiama Ruzzier e Iannuzzi

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - A seguito degli infortuni di Pietro Aradori (lesione di primo grado a carico dei flessori della coscia sinistra) e Andrea Crosariol (dolore alla schiena) il ct dell'Italia di basket, Meo Sacchetti, ha convocato Michele Ruzzier della Vanoli Cremona e Antonio Iannuzzi della Fiat Torino. Gli azzurri saranno in raduno a Treviso dal 19 febbraio per preparare le due gare di qualificazione al Mondiale 2019 contro Olanda e Romania. Il 23 febbraio alle 20.15 l'Italia sfiderà gli arancioni al Palaverde mentre il 26 febbraio sarà a Cluj-Napoca per il match contro i padroni di casa romeni.