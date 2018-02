Al Micam le scarpe biodegradabili

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Creazioni ispirate agli anni '20, dalle sale da ballo fino alle vibrazioni della musica elettronica, toccando tutte le tappe, dallo swing al R&B, e poi prodotti talmente naturali da essere biodegradabili e smaltibili con l'umido o così innovativi da cambiare a piacere le tomaie su una sola suola base. Tante le curiosità e le novità che faranno tendenza presentate al Micam in corso alla Fiera di Milano fino a domani. Novità assoluta quella della ACBC, aziende milanese che produce in Cina che presenta delle scarpe che utilizzano cinque basi per montarci 80 tomaie diverse. Si chiama tecnologia modulare: a una suola si monta con una pratica zip una tomaia che spazia da una sneakers a uno stivaletto.