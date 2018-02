Ue: Bonelli, un solo esercito per Europa

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "Per noi di Insieme l'Europa è un punto di riferimento importante: se non ci fosse stata l'Europa, con le procedure d'infrazione, come sulla depurazione, molte Regioni non avrebbero rimediato. L'Europa è importante, da europeista convinto penso anche a un modello di difesa europeo che porti ad avere un unico esercito e i 27 eserciti attuali potrebbero liberare risorse per destinarle al tema della cooperazione e del rilancio del lavoro". Lo dice al Forum live Facebook-Ansa, Angelo Bonelli, coordinatore dei Verdi e candidato con Insieme.