Ruby ter: pm, Cipriani all'Isola Famosi

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Francesca Cipriani, showgirl, ex ospite delle serate ad Arcore e imputata nel procedimento Ruby ter, sta partecipando all'Isola dei Famosi e, dunque, non si può "aspettare" che torni dal programma tv, che si svolge in Honduras, o fare una rogatoria internazionale per sentirla come testimone, come ha chiesto, invece, la difesa di un'altra imputata, Giovanna Rigato, condizionando l'istanza di rito abbreviato anche alla testimonianza dell'altra 'olgettina'. Con queste motivazioni, in sostanza, i pm Tiziana Siciliano e Luca Gaglio hanno dato parere negativo alla richiesta di processo abbreviato condizionato avanzata dal legale di Rigato, l'avvocato Corrado Viazzo. La richiesta è stata presentata nell'udienza preliminare davanti al gup Maria Vicidomini in uno dei filoni del caso Ruby ter, che vede imputato anche Silvio Berlusconi, e il giudice si dovrà esprimere il prossimo 26 marzo.