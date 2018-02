Micam, il falso costa 7 Mld

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 12 FEB - In generale, l'Italia è lo stato europeo maggiormente interessato al fenomeno del falso, con quasi 7 miliardi di euro all'anno di mancate vendite e 100 mila posti di lavoro andati in fumo. Solo nel 2016 sono stati sequestrati 26 milioni di articoli contraffatti. Sono questi i numeri del fenomeno della contraffazione che colpisce il Made in Italy e che sono stati resi noti nel corso di Micam, la rassegna internazionale delle calzature in corso alla Fiera di Milano.

Secondo i dati Censis per il ministero dello sviluppo economico, inoltre il gettito fiscale sottratto all'erario dal fenomeno dei falsi, che riguardano soprattutto il fashion, viene calcolato in 1,7 miliardi. I numeri evidenziano che, senza contraffazione, il mercato crescerebbe di 18,6 miliardi.

Abbigliamento e accessori risultano i settori più colpiti dal fenomeno: si stima che il valore del falso sul mercato legale sia del 32,5% del totale.