Macerata:Salvini,voglio paese tranquillo

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - "Ho sentito molte polemiche. Per qualcuno è sempre colpa di Salvini anche se io vorrei semplicemente che gli italiani stessero tranquilli". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando dei fatti di Macerata a Mattino Cinque. "E' folle negare che un'immigrazione fuori controllo porti reati e delinquenza. L'Italia che governerò tra un mese sarà un'Italia che accoglie chi scappa davvero dalla guerra, chi porta rispetto, ma se arrivi e cominci a far casino allora torni a casa tua" ha detto Salvini. "Gli stranieri regolari - ha poi aggiunto - sono i primi a dirmi 'Salvini tieni duro'. Limitare l'immigrazione non è un dovere solo nei confronti degli italiani, ma anche degli immigrati per bene che sono miei fratelli, a prescindere dal colore della pelle".