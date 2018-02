Asino vaga per strada, salvato

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - I vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti la notte scorsa nel comune di Castelveccana (Varese) per mettere in salvo un asino scappato da un recinto e che aveva iniziato a vagare sulla strada provinciale. Sono stati diversi gli automobilisti che hanno segnalato la presenza dell'animale e che hanno fatto arrivare una pattuglia dei carabinieri. Per bloccare l'asino è stato necessario, però, l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a catturare "Garibaldi" (così si chiama il quadrupede) e a restituirlo alla proprietaria.