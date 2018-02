Sala,ricorso su Ema ha acceso riflettori

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Il ricorso con cui il Comune di Milano ha chiesto di sospendere il trasferimento di Ema da Londra ad Amsterdam "probabilmente non è la cosa che cambierà i destini di questa partita, ma è stata l'azione che ha portato a riflettere sull'assegnazione e sulla situazione oggettiva di Amsterdam, dove obiettivamente qualcosa che non va ed è chiaro".

Lo ha detto il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala, a margine dell'inaugurazione della Bit.

"Ieri abbiamo lavorato per preparare le due istanze da depositare lunedì. Poi il 22 sarà un momento importante perché la Commissione Ambiente e Salute farà una visita a Amsterdam.

Non so come finirà, ma tutto questo non sarebbe accaduto se non avessimo fatto ricorso", ha ribadito Sala.