Geppi Cucciari dalla tv al maxibasket

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Geppi Cucciari scopre il maxibasket e sogna la maglia azzurra ai campionati Europei di Maribor, che si disputeranno in estate in Slovenia. L'attrice e conduttrice televisiva, un passato in A2 con la maglia della Virtus Cagliari e dal 2012 cestista della Gamma Basket di Segrate, è tra le atlete della società Maxibasket di Milano che stanno per iniziare gli allenamenti con l'obiettivo di rappresentare l'Italia a Maribor.

La società milanese, nata dall'entusiasmo e dalla spinta di Giorgio Papetti, reduce dai mondiali di Montecatini, è ormai una realtà di spicco nel maxibasket. Geppi Cucciari, origini sarde ma milanese d'adozione, non ha mai rinunciato alla passione per il basket. Ed ora, grazie alla Maxibasket potrà tentare di coronare il suo sogno. La società, che già contava più di 50 cestisti 'Over', ha deciso di aggiungere il settore femminile.

Con quella dell'attrice, 45 anni il prossimo agosto, le adesioni già arrivate sono una quindicina.