Galliani,rapporto con Barbara difficile

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire". Lo afferma l'ex ad del Milan Adriano Galliani nel corso di faccia a faccia sul La7 parlando del rapporto con la figlia dell'ex premier quando entrambi si occupavano della squadra rossonera. Galliani svela poi un episodio che ha come protagonista Rino Gattuso, l'attuale tecnico rossonero: "Gattuso non riusciva a superare il dolore della sconfitta di Istanbul e pensava che andando via, non indossando più quella maglia il dolore sarebbe passato prima. Ho detto a Rino: 'Vedrai che un giorno capiterà che avremo la rivincita e vinceremo la Champions, magari, con lo stesso Liverpool'. Due anni dopo ritroviamo in finale il Liverpool e vinciamo la Champions".