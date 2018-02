Convalida fermo,tranviere resta in cella

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - E' stato convalidato il fermo di Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne accusato di avere ucciso la 19enne Jessica Valentina Faoro nel suo appartamento di via Brioschi, a Milano. Lo conferma il suo difensore, l'avvocato Angelo Mongelli. Nei confronti dell'uomo, che nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata disposta anche la misura cautelare della custodia in carcere.

L'omicidio nella notte tra martedì e mercoledì scorso.

"Abbiamo avuto una banale discussione sulla scelta di un film, lei mi ha ferito con un coltello, l'ho disarmata e poi l'ho colpita", le parole pronunciate dal tranviere di fronte agli uomini della squadra mobile prima di chiudersi nel silenzio.

L'uomo ha negato di avere tentato un approccio sessuale nei confronti di quella ragazza dalla vita difficile, ospite nell'appartamento in cui viveva con la moglie, estranea al delitto. La versione del tranviere è ritenuta poco credibile dagli investigatori, coordinati dalla pm Cristiana Roveda.