Aperta la Bit, è subito folla

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Si è aperta stamattina a Fieramilanocity la Bit, Borsa Internazionale del Turismo. A differenza delle edizioni precedenti, è la prima giornata, e non l'ultima, quella aperta al pubblico e i padiglioni della Fiera sono stati subito presi d'assalto da una grande folla. "I bilanci li faremo alla fine, ma mi pare che questa edizione si apra sotto buoni auspici - ha detto l'Ad di Fiera Milano Fabrizio Curci -, questo vuol dire che la Bit, nonostante tante altre aspettative, è una formula che si adegua e continua a funzionare: la gente ha ancora bisogno di guardare, vedere e toccare". La manifestazione resterà aperta, ma solo per gli operatori, fino a martedì. Sono tornate in forza le Regioni italiane e sono presenti quasi tutti i paesi del mondo. Numerosi i convegni e le iniziative collaterali duranti i tre giorni della rassegna.