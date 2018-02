Traviata-flash mob in metro a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Lo avevano fatto nel 2015 con un video che ha superato le 250 mila visualizzazioni, e oggi VoceallOpera è tornata a fare un flash mob di Traviata in metropolitana per pubblicizzare lo spettacolo che andrà in scena il 14, il 16 e il 17 febbraio allo Spazio Teatro 89 di Milano, I cantanti hanno intonato in duetto con coro 'Libiamo nei lieti calici' dalla Traviata mentre i passeggeri, sorpresi, li hanno ripresi con il telefonino.