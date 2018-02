Serie A: Spal-Milan 0-4

(ANSA) - FERRARA, 10 FEB - Il Milan passa 4-0 a Ferrara sulla Spal nel primo anticipo della 24/a giornata di Serie A. La squadra di Gattuso va in vantaggio dopo soli 2': cross di Suso dalla destra, colpo di testa di Romagnoli respinto corto da Meret, facile per Cutrone ribadire in gol. La Spal si fa vedere con due colpi di testa di Salamon mentre i rossoneri replicano con una conclusione da fuori area di Calhanoglu e con un colpo di testa di Cutrone che Meret riesce a deviare in calcio d'angolo. Al 41' Spal vicina al pari, con Viviani che colpisce il palo su calcio di punizione. In apertura di ripresa Milan ancora pericoloso con Cutrone che poi al 65' segna la sua prima doppietta in A ancora su una ribattuta difettosa di Meret su tiro di Suso. Un errore di disimpegno della difesa della Spal regala poi a Biglia il gol del 3-0. Al 90' i rossoneri servono il poker con Borini, poker servito. Milan sesto a 38 punti, Spal terzultima a quota 17.