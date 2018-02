Appicca fuoco sul balcone, denunciato

(ANSA) - CUGGIONO (MILANO), 10 FEB - Un uomo di 39 anni ha appiccato un incendio sul balcone, per tentare di far saltare in aria la caldaia esterna del suo appartamento, rischiando di provocare un'esplosione nella palazzina dove risiede a Cuggiono (Milano).

E' accaduto intorno alle due della scorsa notte. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto a seguito dell'intervento dei vigili del fuoco chiamati da alcuni passanti che si sono accorti delle fiamme, l'uomo avrebbe agito perché depresso a causa del suo divorzio. Grazie all'intervento dei pompieri le fiamme sono state domate in poco tempo e nessuno è rimasto ferito. Il 39enne è stato denunciato per incendio doloso.