All'asta i barconi tolti dal Naviglio

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Saranno messi all'asta i quattro barconi-ristorante che sono stati rimossi dal naviglio Pavese di Milano all'inizio di gennaio dopo una lunga battaglia giudiziaria a colpo di ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato.

Dopo aver rimosso la parte superiore, i barconi sono stati trasportati al parcheggio Trenno in via Novara. Per la vendita all'asta a offerta libera il Comune ha aperto una gara pubblica per cui si potranno presentare manifestazioni d'interesse per uno o più barconi fino alle 12 del 9 marzo. Esaminate le richieste, Palazzo Marino invierà una lettera a presentare l'offerta economica Il trasporto sarà a carico degli acquirenti che hanno offerto il prezzo più alto.