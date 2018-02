A Milano migliaia a marcia antirazzista

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - In migliaia sono scesi in piazza in segno di solidarietà per le vittime della tentata strage di Macerata. La marcia antirazzista, che si tiene in concomitanza con quella di Macerata, è stata promossa da diverse realtà: collettivi studenteschi, centri sociali, varie sigle che appartengono al mondo della sinistra. In corteo ci sono associazioni che lavorano anche con i migranti, come il Naga, la Fiom, gli anarchici, l'associazione donne musulmane d'Italia; in rappresentanza della politica c'è Liberi e Uguali con il candidato alla presidenza della Lombardia, Onorio Rosati, Sinistra per la Lombardia, Potere al popolo. In testa al corteo, partito da porta Venezia, uno striscione con la scritta 'Chiudere i covi neri. Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale', sostenuto da un gruppo di ragazzi migranti. Molte persone sono arrivate con dei cartelli: alcuni hanno la scritta 'Salvini sei tu il mandante', riferito ai fatti di Macerata.

"Nel nostro Paese non c'è spazio per l'apartheid". Lo ha detto il presidente della Camera e candidata di LeU, Laura Boldrini, a margine della manifestazione

antifascista e antirazzista di Milano, organizzata in solidarietà delle vittime della tentata strage di Macerata. "Quando ci sono degli attacchi razzisti e terroristici come a

Macerata non si può stare zitti, come ha detto Di Maio, e non si può neanche fare quello che ho detto Salvini, cioè non usare parole chiare e nette contro quello che è accaduto - ha affermato Laura Boldrini -. Questa sembra quasi una partita di ping pong tra Di Maio e Salvini". "Una partita che va ad accreditare i gruppi estremisti e questo è quello che fa molto male al Paese - ha concluso -. Noi siamo qui per ribadire un no forte e chiaro contro ogni forma di fascismo e razzismo".