Trasporti, Onorato rinnova flotta cargo

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - La famiglia Onorato rinnova la sua flotta cargo con l'acquisto di due ro-ro di ultima generazione.

Le due navi, già in fase di realizzazione nel cantiere tedesco di Flensburg, saranno operative entro l'anno e consentiranno di potenziare ulteriormente il trasporto merci da e per Sardegna e Sicilia.

"Queste due nuove navi rappresentano una ulteriore conferma di voler investire sul comparto merci per le nostre Isole - commenta Alessandro Onorato -. Offrire un network completo, garantire grande capacità e veloci tempi di consegna vuol dire rendere sempre più competitive le aziende di trasporto, che potranno così continuare a svilupparsi e crescere insieme ai loro mercati di riferimento".

Le nuove ro-ro saranno le più grandi del Mediterraneo, con una capacità di 4.100 metri lineari ciascuna, in grado di contenere fino a 310 semirimorchi. Si aggiungono alla ro-ro Giuseppe Lucchesi, presentata pochi giorni fa a Catania.