Premio T Young De Albertis, aperto bando

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - Aperte le autocandidature per il Premio T Young rivolto a giovani architetti e ingegneri italiani nati a partire dal primo gennaio 1980. Il premio è ideato e promosso dal comitato Premio Claudio De Albertis in seno al 'Premio Medaglia D'Oro dell'Architettura italiana' per ricordare la figura dell'imprenditore e presidente della Triennale, scomparso di recente. Il Comitato, presieduto da Carla De Albertis, sorella di Claudio, premierà il vincitore con un contributo in denaro pari a 30 mila euro per progetti o attività di studio e approfondimento.

In giuria ci sarà anche Andrea Kerbaker, scrittore e attuale direttore di 'Tempo di Libri', fiera dell'editoria milanese.

"Claudio - ha commentato Kerbaker - era giovane dentro, era un uomo contemporaneo. Quindi, ben venga un premio ai giovani: è il modo migliore per portare avanti il suo lavoro, il suo spirito".

Il bando, aperto fino al 31 marzo 2018, si può consultare sul sito www.premiodealbertis.it.