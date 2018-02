Perde controllo moto e cade, morto 19enne

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 9 FEB - Un giovane di 19 anni, Matteo Cagna, è morto in un incidente stradale a Carnago. Il giovane, motociclista appassionato di Solbiate Arno, avrebbe perso il controllo della sua moto da cross, finendo contro un muretto e poi, sbalzato sulla corsia opposta, contro un'auto.

Soccorso dal 118, è stato trasportato all'ospedale di Varese, dove è morto.

Numerosi i messaggi di affetto postati sulla sua bacheca Facebook dagli amici, molti dei quali condividevano con lui la passione per il motocross: "Addio Teo, riposa in pace, la vita ti ha portato via troppo presto", è uno dei post di cordoglio apparsi sul social.