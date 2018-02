Giochi: Goggia "sogno la medaglia d'oro"

(ANSA) - PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 9 FEB - "Voglio godermi le mie prime Olimpiadi, mi auguro di vivere grandi emozioni, metterei la firma su una medaglia, però a essere sincera direi un orino....". Sofia Goggia sta aspettando che i Giochi numero zero per lei entrino nel vivo: la campionessa azzurra che a PyeongChang da esordiente a cinque cerchi è la star della nazionale rosa di sci, e arriva - visti i risultati in Coppa del mondo - anche con qualche favore nel pronostico. "Voglio fare tutto a piccoli passi, prima ci sarà il gigante (lunedì ndr), per la libera c'è ancora tempo - dice la bergamasca - Mi piacerebbe molto rovinare la festa a qualcuno, e si battere la Vonn in discesa". Con l'americana, che lo scorso week end a Garmisch nella doppia discesa ha chiuso prima davanti a lei, "il dualismo è proprio bello con Lindsay, una sana rivalità che comincia quando si apre il cancelletto e finisce dopo la linea del traguardo".