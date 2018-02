Ema, Maroni: da Ue segnali contrastanti

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - "Sulla nostra iniziativa per riassegnare l'Ema a Milano arrivano da Bruxelles segnali contrastanti. Noi ci crediamo e andiamo avanti": così ha scritto su Twitter il presidente della Lombardia Roberto Maroni, nel giorno in cui il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato di voler essere ascoltato in audizione al Parlamento europeo e di aver fatto preparare una richiesta di accesso agli atti.