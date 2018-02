D'Ambrosio: 'Periodo storto è alle spalle'

(ANSA) - MILANO, 9 FEB - ''Gli ultimi risultati potrebbero anche lasciare il tempo che trovano: se centreremo l'obiettivo della qualificazione in Champions, tutto il resto sarà solo statistica. L'importante è credere nelle nostre qualità e non abbatterci: il periodo storto è alle spalle''. Danilo D'Ambrosio lo assicura in un'intervista a Premium Sport: la crisi dell'Inter è finita. Sbagliati anche i paragoni con il passato, quando le difficoltà della squadra nerazzurra sono arrivate proprio in coincidenza del girone di ritorno. ''Ora c'è un percorso di crescita diverso - spiega - sono due squadre diverse. Non è un momento facile ma se a inizio anno avessero detto che saremmo stati a questo punto, saremmo stati contenti".

Per il match contro il Bologna da sciogliere il nodo Icardi.

Sarà Luciano Spalletti, domani in conferenza e poi con la lista dei convocati, a sciogliere i dubbi. Oggi l'attaccante ha svolto lavoro personalizzato, seguendo la tabella di recupero.